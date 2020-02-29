Задержанный в Пекине лайнер из-за пассажира с подозрением на коронавирус вылетел в Москву

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Борт "Аэрофлота", который задержали в Пекине из-за подозрений на коронавирус у одного из пассажиров, вылетел в Москву.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании, задержка рейса была связана с решением китайских властей о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения вирусной инфекции.

По его словам, в настоящее время они завершены, борт вылетел в 13:30. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по независящим от "Аэрофлота" причинам.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, следовавшего рейсом SU204 из Москвы в Пекин, был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус. Пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров рассказал "Интерфаксу", что этот пассажир является гражданином иностранного государства и следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин.