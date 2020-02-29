Путин предложил Рухани помощь в борьбе с коронавирусом

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президент Ирана Хасан Рухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в противодействии распространению заболевания.

Телефонный разговор между двумя лидерами прошел по инициативе иранской стороны, уточняет пресс-служба Кремля.

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, по данным Минздрава Ирана. Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

Путин и Рухани также обсудили ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами - при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле уточнили, что также обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.