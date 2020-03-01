Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Туристы в медицинских масках в Риме, Италия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Днем ранее сообщалось о примерно 1,1 тыс. случаях заражения. Больше всего заболевших в северных областях, особенно в Ломбардии. Там местные власти из-за распространения коронавируса намерены просить о помощи врачей, вышедших на пенсию.

Италия на данный момент является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Всего в мире за пределами материкового Китая к утру воскресенья было подтверждено 6,7 тыс. случаев COVID-19. Больше всего больных - 3150 - выявлено в Южной Корее, в Японии - 947 (из них 705 - пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess), 593 - в Иране.

В Китае, где в декабре и началась вспышка заболевания, общее число жертв коронавируса составило 2870 человек, зарегистрировано 79824 случаев заражения.