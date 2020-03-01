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Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии
Туристы в медицинских масках в Риме, Италия
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Новый коронавирус в Китае

По его данным, лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Днем ранее сообщалось о примерно 1,1 тыс. случаях заражения. Больше всего заболевших в северных областях, особенно в Ломбардии. Там местные власти из-за распространения коронавируса намерены просить о помощи врачей, вышедших на пенсию.

Италия на данный момент является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Всего в мире за пределами материкового Китая к утру воскресенья было подтверждено 6,7 тыс. случаев COVID-19. Больше всего больных - 3150 - выявлено в Южной Корее, в Японии - 947 (из них 705 - пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess), 593 - в Иране.

В Китае, где в декабре и началась вспышка заболевания, общее число жертв коронавируса составило 2870 человек, зарегистрировано 79824 случаев заражения.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 01 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия Анджело Боррелли

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