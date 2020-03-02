Поиск

До 130 выросло число случаев заражения коронавирусом во Франции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Количество зараженных коронавирусом COVID-19 во Франции в воскресенье, 1 марта, достигло 130 человек, сообщает Le Monde со ссылкой на французские медицинские власти.

Новый коронавирус в Китае

Как отмечается, 12 человек выздоровели, двое умерли, 116 госпитализированы "по причине изоляции", состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое.

На данный момент зараженные COVID-19 выявлены в 12 французских регионах, в трех из них - Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс - зарегистрировано более чем по десять случаев.

О своем заражении сообщил в фейсбуке мэр города Крепи-ан-Валуа (Уаза) Бруно Фортье. По его словам, он не госпитализирован, так как у него нет симптомов заболевания, но его анализ на коронавирус COVID-19 показал положительный результат. В этой связи он призвал горожан с пониманием относиться к карантинным мерам, принятым префектурой.

На фоне распространения коронавирусной инфекции во Франции в субботу запретили проведение массовых мероприятий с участием свыше 5 тысяч человек. В частности, в воскресенье не открылся Лувр - самый посещаемый в мире музей, его руководство намерено обсудить дальнейший режим работы в понедельник. Кроме того, был отменен парижский полумарафон, в котором должны были участвовать порядка 40 тысяч человек.

Наиболее строгие меры приняты в Уазе и Верхней Савойе, двух основных центрах распространения вируса во Франции. Там под запрет попали все массовые мероприятия, также жителям этих департаментов рекомендуется "ограничить свои перемещения". В девяти муниципалитетах Уазы до 14 марта отменяются школьные занятия.

Франция на данный момент является вторым очагом распространения коронавируса в Европе после Италии, где к вечеру воскресенья было подтверждено почти 1,7 тыс. случаев заражения. За пределами материкового Китая в мире, по последним данным, выявлено 6,7 тыс. случаев COVID-19, в КНР - почти 80 тысяч.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Уаза Верхняя Савойя Лувр

Новости по теме

Новости

Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Новый коронавирус в Китае

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Новый коронавирус в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Турецкие самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Сирии

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Троих задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Симоньян сообщила об обыске в стамбульском офисе Sputnik

Турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета

Еще около двух тысяч мигрантов подошли к границе Греции с Турцией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');