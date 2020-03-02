До 130 выросло число случаев заражения коронавирусом во Франции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Количество зараженных коронавирусом COVID-19 во Франции в воскресенье, 1 марта, достигло 130 человек, сообщает Le Monde со ссылкой на французские медицинские власти.

Как отмечается, 12 человек выздоровели, двое умерли, 116 госпитализированы "по причине изоляции", состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое.

На данный момент зараженные COVID-19 выявлены в 12 французских регионах, в трех из них - Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс - зарегистрировано более чем по десять случаев.

О своем заражении сообщил в фейсбуке мэр города Крепи-ан-Валуа (Уаза) Бруно Фортье. По его словам, он не госпитализирован, так как у него нет симптомов заболевания, но его анализ на коронавирус COVID-19 показал положительный результат. В этой связи он призвал горожан с пониманием относиться к карантинным мерам, принятым префектурой.

На фоне распространения коронавирусной инфекции во Франции в субботу запретили проведение массовых мероприятий с участием свыше 5 тысяч человек. В частности, в воскресенье не открылся Лувр - самый посещаемый в мире музей, его руководство намерено обсудить дальнейший режим работы в понедельник. Кроме того, был отменен парижский полумарафон, в котором должны были участвовать порядка 40 тысяч человек.

Наиболее строгие меры приняты в Уазе и Верхней Савойе, двух основных центрах распространения вируса во Франции. Там под запрет попали все массовые мероприятия, также жителям этих департаментов рекомендуется "ограничить свои перемещения". В девяти муниципалитетах Уазы до 14 марта отменяются школьные занятия.

Франция на данный момент является вторым очагом распространения коронавируса в Европе после Италии, где к вечеру воскресенья было подтверждено почти 1,7 тыс. случаев заражения. За пределами материкового Китая в мире, по последним данным, выявлено 6,7 тыс. случаев COVID-19, в КНР - почти 80 тысяч.