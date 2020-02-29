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Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 1 тыс.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Число людей в Италии, у которых выявлен коронавирус, превысило 1 тыс., сообщила в субботу журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Лечение в данный момент проходят 1049 человек. Кроме того, 29 пациентов скончались, а 50 поправились.

При этом 52% заболевших в настоящее время проходят лечение дома, 38% находятся в больнице, но их состояние не вызывает опасений у врачей. Наконец, 10% находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Больше всего от коронавируса пострадали северные области Италии.

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