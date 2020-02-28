Анкара заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Также Турция сообщает о гибели одного своего военнослужащего

Дым после авиаудара по городу Серакиб, провинция Идлиб Фото: Reuters

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие военные в пятницу ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на минобороны Турции.

Также, по версии министерства, Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

Кроме того, в турецком минобороны проинформировали о гибели одного турецкого военного в результате сирийского артобстрела. Еще двое его сослуживцев получили ранения.

В ночь на пятницу в сирийской провинции Идлиб вновь обострилась обстановка. В результате налетов ВВС Сирии погибли более 30 турецких военных, Турция ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что убитые турецкие военнослужащие находились в рядах террористов, а также что Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента. Турция в ответ заявила, что Россия знала о расположении турецких военных в Идлибе.

На фоне этих событий президенты России и Турции в пятницу, 28 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались за дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время. В Кремле ориентировочной датой встречи назвали 5 или 6 марта.