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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

Минск опроверг сообщения российских СМИ о "первых смертях" от COVID-19 в стране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии опровергло появившуюся в российских СМИ информацию о "первых смертях" от коронавируса, зафиксированных в республике.

Новый коронавирус в Китае

Как заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун, данная информация "является ложью и не имеет ничего общего с действительностью". По ее словам, в Белоруссии на сегодня зарегистрированы три случая инфицирования, у зараженных выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса COVID-19. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет, подчеркнула Бородун.

Она добавила, что "в связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны" Минск примет соответствующие меры реагирования по линии белорусского МИД.

О том, что первые смерти от коронавируса "зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии" сообщил 1 марта российский Первый канал.

О первом случае заражения COVID-19 в Белоруссии стало известно в конце февраля. Инфицированным оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске. Из-за этого вуз перевели на индивидуальное обучение. В марте белорусский Минздрав с высокой степенью вероятности подтвердил три случая заражения новым вирусом в республике.

Белоруссия Юлия Бородун

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