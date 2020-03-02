Минздрав Белоруссии сообщил о новом случае заражения коронавирусом в стране

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии подтверждает с высокой степенью достоверности три случая заболевания новым типом коронавируса в стране, однако намерено перепроверить данные в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила замглавы ведомства - главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске в понедельник.

В то же время, продолжила она, Минздрав принял решение направить полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ. "Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - заметила Жукова.

Она отметила, что для системы здравоохранения выявленные случаи заболевания означают "большой работы для поиска и обследования контактных".

Жукова сообщила, что заболевшие Covid-19 выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

По информации медиков, заболевшие новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне, 1 марта, стало известно, что в Белоруссии зафиксирован второй случай заражения COVID-19. Минздрав страны сообщил, что в тесте жительницы Витебской области выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-2019.

Первый случай инфицирования новым вирусом в республике был зарегистрирован в конце февраля. Тогда говорилось, что инфекцию выявили у студента из Ирана. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник рассказал, что заболевший учится в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ). Из-за заражения студента коронавирусом вуз перевели на индивидуальное обучение, сообщал министр.

22 февраля гражданин Ирана прилетел в Белоруссию из Баку. Его вызвали в поликлинику на осмотр, он ни на что не жаловался, но врачей "смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле", рассказал Караник. Студента положили в инфекционную больницу, и анализы выявили у него наличие семейства коронавирусов.