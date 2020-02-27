У украинки в Италии диагностировали коронавирус

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - У 26-летней девушки из Украины в Кампании подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, сообщает итальянское издание Fanpage.

По данным издания, девушка несколько дней чувствовала себя плохо, затем она отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания. Там ей провели анализ на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат. Как отмечается, диагноз еще должны подтвердить в больнице Котуньо в Неаполе. Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего членов ее семьи, которые сопровождали ее в больницу, поместили на карантин.

La Repubblica уточняет, что состояние девушки "не критическое". 15 февраля она вернулась из Ломбардии, где на данный момент выявлено больше всего случаев коронавируса, и спустя пять дней у нее появились первые симптомы заболевания.

Как сообщалось, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек. Больше всего инфекция затронула области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала россиян отказаться от поездок в Италию. Аналогичную рекомендацию россиянам дали в МИД РФ и Роспотребнадзоре, дополнив список нежелательных для посещения стран Южной Кореей и Ираном.

По данным российского посольства в Риме, случаев заражения граждан РФ коронавирусом COVID-19 в Италии не зафиксировано.