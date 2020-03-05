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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс. человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Южной Корее за истекшие сутки выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших составило 5766 человек, сообщили медицинские власти страны.

Эпидемия коронавируса

Летальный исход зафиксирован в 35 случаях.

Власти отметили, что более 60% подтвержденных случаев заражения коронавирусом связано с религиозной сектой "Синчхонджи" (Shincheonji) в городе Тэгу, в котором проживают более 2,4 млн человек. В городе выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания, еще 87 - в провинции Северный Кенсан.

Накануне правительство Республики Корея решило выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также на поддержку бизнеса и граждан, чтобы минимизировать последствия для экономики и сохранить импульс для ее роста.

На сегодняшний день Южная Корея является вторым в мире очагом распространения коронавирусной инфекции после Китая, где, по последним данным, жертвами COVID-19 стали более 3 тысяч человек, более 80 тысяч заразились.

Южная Корея Тэгу Синчхонджи

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