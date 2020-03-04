В правительстве Великобритании сочли вероятной эпидемию COVID-19 в стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти считает вероятной эпидемию коронавируса в стране, сообщает в среду BBC.

При наихудшем сценарии заболеть коронавирусом могут до 80% жителей Соединенного Королевства, заявил он в программе BBC Breakfast. По его словам, нельзя утверждать, что заболевание в стране обязательно перерастет в эпидемию.

"Волна (случаев инфицирования - ИФ) почти наверняка придет к нам, но мы не знаем ее масштабов", - заявил Уитти.

В настоящее время в Великобритании заражение коронавирусом выявлено у 53 человек. Правительство Соединенного Королевства во вторник, 3 марта, опубликовало план действий по борьбе с коронавирусом, в котором рассказывает о том, как следует действовать в кризисных ситуациях.

Согласно плану, если полиции не будет хватать сотрудников из-за коронавируса, то она на время кризисной ситуации займется только расследованием серьезных преступлений и поддержанием общественного порядка, говорится в плане. В больницах могут ограничить прием неэкстренных больных, а, если врачей будет не хватать, попросят вернуться к работе тех, кто ушел на пенсию.

Из-за коронавируса отменили ежегодную Лондонскую книжную ярмарку, которая должна была пройти с 10 по 12 марта.

Первые два случая заражения COVID-19 были зафиксированы в Великобритании в конце января.