Ганноверская промышленная ярмарка перенесена с апреля на июль

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Промышленную ярмарку в Ганновере перенесли с апреля на июль из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Оно пройдет с 13 по 17 июля. Ранее предполагалось, что оно состоится 20-24 апреля.

Ярмарка считается одной из крупнейших в мире в сфере автоматики и энергетических технологий, ежегодно в ней участвуют около 6 тысяч компаний, а количество посетителей составляет около 200 000 человек.

Из-за коронавируса уже были отменены многочисленные мероприятия в Китае, в том числе международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос". В Барселоне отменили Всемирный мобильный конгресс. МВФ и Всемирный банк перевели традиционную весеннюю встречу в виртуальный формат. Был отменен Женевский автосалон, Лейпцигская и Лондонская книжные ярмарки.