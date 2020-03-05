Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Судно с 2,5 тыс. пассажиров встало у берегов Калифорнии из-за подозрений на COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Grand Princess застыл на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений на то, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг американские СМИ, в частности, CBS News.

Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне. Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком.

Эпидемия коронавируса

Береговая охрана доставит наборы для взятия проб на судно вертолетом. Затем взятые анализы будут отправлены также вертолетом в лабораторию в Ричмонде в Калифорнии. В настоящий момент на борту Grand Princess находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

Скончавшийся пассажир - это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз в Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправилось 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса. Этот случай смерти от COVID-19 стал первым в США за пределами штата Вашингтон. Всего в Соединенных Штатах коронавирусная инфекция выявлена более чем у 150 человек, 11 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в штате из-за распространения коронавируса. В Калифорнии на данный момент подтверждено 54 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

Ранее большой резонанс вызвала организация карантина на круизном лайнере Diamond Princess. Поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, пассажирам пришлось оставаться на борту в течение двух недель. В итоге заразились около 700 пассажиров и членов экипажа. Среди них - трое россиян, которые были эвакуированы в Казань.

Хроника коронавируса. Март.

13
В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавирусаВ Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса
Grand Princess Калифорния США

Новости по теме

Новости

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Умершие знаменитости

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Число зараженных COVID-19 вне Китая приблизилось к 15 тысячам человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');