Судно с 2,5 тыс. пассажиров встало у берегов Калифорнии из-за подозрений на COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Grand Princess застыл на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений на то, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг американские СМИ, в частности, CBS News.

Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне. Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком.

Береговая охрана доставит наборы для взятия проб на судно вертолетом. Затем взятые анализы будут отправлены также вертолетом в лабораторию в Ричмонде в Калифорнии. В настоящий момент на борту Grand Princess находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

Скончавшийся пассажир - это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз в Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправилось 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса. Этот случай смерти от COVID-19 стал первым в США за пределами штата Вашингтон. Всего в Соединенных Штатах коронавирусная инфекция выявлена более чем у 150 человек, 11 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в штате из-за распространения коронавируса. В Калифорнии на данный момент подтверждено 54 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тыс. человек, умерли 3,2 тыс. Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек.

Ранее большой резонанс вызвала организация карантина на круизном лайнере Diamond Princess. Поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, пассажирам пришлось оставаться на борту в течение двух недель. В итоге заразились около 700 пассажиров и членов экипажа. Среди них - трое россиян, которые были эвакуированы в Казань.