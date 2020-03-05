Досмотр пассажиров круизных лайнеров ужесточат из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международная ассоциация морских круизных линий (CLIA) пересмотрела требования к проверке пассажиров при посадке на лайнеры в связи с эпидемией коронавируса.

"Принимая во внимание здоровье и безопасность гостей и членов экипажа, а также жителей портовых городов и пунктов назначения круизных лайнеров по всему миру, CLIA ужесточает меры досмотра пассажиров перед посадкой на суда в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

Как отметили в CLIA, среди важных изменений - запрет на посадку на лайнер пассажиров, которые в течение двух недель перед круизом побывали в Южной Корее, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао) или в муниципалитетах Италии, находящихся на карантине. То же самое касается гостей, которые путешествовали транзитом через эти страны.

Кроме того, на коронавирус будут проверять всех пассажиров круизов, которые в течение 14 дней до запланированного круиза посещали страны (включая транзит), перечисленные на сайте Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США (CDC) - Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию.

"Скрининг на коронавирус включает измерение температуры, опрос пассажиров на наличие симптомов вируса - лихорадки, кашля и затрудненного дыхания в течение двух недель перед запланированным круизом", - поясняет ассоциация.

CLIA сообщает, что в посадке на лайнер будут отказывать всем лицам, которые в течение 14 дней до круиза контактировали с зараженными коронавирусом. Запрет распространяется и на тех, кто оказывал помощь людям с подозрением на COVID-19 или в настоящее время сам находится под медицинским наблюдением из-за коронавируса (на карантине).

"Предпосадочный медицинский скрининг на коронавирус должен проводиться на всех круизных лайнерах компаний, которые входят в CLIA, чтобы выявить симптомы заболевания на ранней стадии и оказать немедленную помощь лицам с подозрением на covid-19", - отметили в ассоциации.

Кроме того, в CLIA подчеркнули, что принятые меры куда эффективнее, нежели запрет круизов. "Принимая строгие меры, руководствуясь рекомендациями минздравов разных стран, члены ассоциации вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не считают оправданным прекращение круизных путешествий в связи с эпидемией", - заключили в организации.

CLIA была основана в 1975 году, это крупнейшее в мире объединение круизных операторов. Среди ее членов - крупнейшие компании Costa Cruises, MSC Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises и другие.

Из-за распространения коронавируса в мире проблемы возникли у нескольких круизных лайнеров в разных частях света. Большой резонанс вызвала организация карантина на круизном лайнере Diamond Princess. Поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, всем его попутчикам пришлось оставаться на борту в течение двух недель. В итоге заразились около 700 пассажиров и членов экипажа. Среди них - трое россиян, которые были эвакуированы в Казань.