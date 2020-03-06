Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Дипломаты спросили США, есть ли россияне на карантинном лайнере Grand Princess

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепартамента информацию, есть ли россияне на борту круизного лайнера Grand Princess, который встал на рейде у берегов Калифорнии на карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом сказал представитель дипмиссии.

Эпидемия коронавируса

Официального ответа дипломаты пока не получили.

4 марта в Калифорнии была введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса COVID-19. 5 марта стало известно, что лайнер, на борту которого около 3500 человек, встал на карантин после того, как выяснилось, что две недели назад на нем путешествовал гражданин США, впоследствии умерший от коронавируса COVID-19.

Мужчину нашли умирающим дома в Сан-Франциско. Пока установлено, что на борту Grand Princess он мог контактировать с двумя пассажирами, зараженными коронавирусом. Также установлено, что сейчас на лайнере находятся люди, которые могли контактировать с этим мужчиной.

Умерший с 11 по 21 февраля находился на лайнере, который совершал в круиз в Мексику. После этого он сошел, а судно отправилось в следующий круиз на Гавайи. На лайнере осталось 62 участника предыдущего круиза.

Grand Princess США Калифорния Мексика Госдепартамент Гавайи Сан-Франциско

Новости по теме

Новости

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с середины 2017 года

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек

Премьер Украины заявил, что Киев не должен перекрывать подачу воды в Крым

Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

Трамп предложит РФ и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Число зараженных COVID-19 в Нидерландах превысило 80 пациентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');