Дипломаты спросили США, есть ли россияне на карантинном лайнере Grand Princess

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепартамента информацию, есть ли россияне на борту круизного лайнера Grand Princess, который встал на рейде у берегов Калифорнии на карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом сказал представитель дипмиссии.

Официального ответа дипломаты пока не получили.

4 марта в Калифорнии была введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса COVID-19. 5 марта стало известно, что лайнер, на борту которого около 3500 человек, встал на карантин после того, как выяснилось, что две недели назад на нем путешествовал гражданин США, впоследствии умерший от коронавируса COVID-19.

Мужчину нашли умирающим дома в Сан-Франциско. Пока установлено, что на борту Grand Princess он мог контактировать с двумя пассажирами, зараженными коронавирусом. Также установлено, что сейчас на лайнере находятся люди, которые могли контактировать с этим мужчиной.

Умерший с 11 по 21 февраля находился на лайнере, который совершал в круиз в Мексику. После этого он сошел, а судно отправилось в следующий круиз на Гавайи. На лайнере осталось 62 участника предыдущего круиза.