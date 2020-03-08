4 тысячи человек заразились коронавирусом за пределами Китая в субботу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер субботы, 7 марта, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 104 858 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24 207, увеличившись за сутки на 4 тысячи случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 560, на материковой части Китая скончались 3 070 человек.

В Южной Корее зарегистрирован 7 041 больной, скончались 42, в Италии - 5 883, скончались 233, в Иране - 5 823, скончались 145, в Японии - 1 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, скончались 13, Франции - 949, скончались 16, Германии - 639, Испании - 374, скончались восемь, США - 213, скончались 19, Великобритания - 209, скончались двое, Нидерландах - 188 скончался один, Швейцарии - 182, скончался один, Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, скончались двое, Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тысяч человек выздоровели.