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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:02

Более 700 человек заразились коронавирусом во Франции

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Врачи во Франции выявили коронавирус COVID-19 уже у 727 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

При этом 11 из этих пациентов скончались.

Таким образом, количество случаев заражения в стране продолжает достаточно быстро увеличиваться: днем ранее поступали данные о 577 случаях заражения и о смерти девяти человек.

Ранее сообщалось, число заразившихся COVID-19 в мире уже превысило 100 тысяч человек. Коронавирус затронул более 90 стран, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Франция

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