Помпео призвал иранские власти освободить из тюрем граждан США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирана из гуманитарных соображений незамедлительно освободить из иранских тюрем американских граждан.

Сообщения о распространении коронавируса COVID-19 в иранских тюрьмах, вызывают глубокую тревогу и требуют полного и немедленного освобождения всех американских граждан. Их содержание под стражей в условиях все более ухудшающихся условий противоречит элементарной человеческой порядочности", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.

Он предупредил, что "Соединенные Штаты возложат на иранский режим прямую ответственность за любую смерть американца, ответ будет решительным".

Помпео отметил, что власти Ирана недавно освободили 70 тыс. заключенных из-за эпидемии коронавируса, чем "продемонстрировали способность проявлять милосердие".

"Тем не менее, они продолжают несправедливо и неоправданно удерживать нескольких американских граждан", - сказал дипломат.

Он добавил, что любая страна, рассматривающая вопрос о предоставлении Ирану гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом должна добиваться от властей ответных гуманитарных действий

"Соединенные Штаты не успокоятся, пока все американцы, незаконно задержанные за границей, не будут возвращены домой", - подчеркнул госсекретарь.