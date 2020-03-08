Задержаны пятеро напавших на участниц женского марша в Бишкеке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники милиции задержали людей, причастных к провокациям во время женского марша на площади Победы в столице Киргизии, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

Там отметили, что "причастные к провокациям и вступившие в конфликт с участниками несанкционированного митинга" были установлены и доставлены в УВД Свердловского района Бишкека. В их отношении были составлены протоколы. В настоящее время сотрудники милиции устанавливают и разыскивают других лиц, причастных к провокациям, добавили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, 8 марта агрессивные мужчины в колпаках и масках напали с кулаками на участниц мирной акции против насилия над женщинами и детьми. Журналисты подчеркивали, что прибывшие милиционеры задержали девушек-активисток, а не нападавших. Впоследствии в милиции Бишкека назвали акцию несанкционированной и заявили, что задержаны были лица "с обеих сторон" конфликта.

Там добавили, что организаторы не уведомили об акции органы внутренних дел, чтобы те обеспечили порядок на митинге, что "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы". Кроме того, ГУВД Бишкека рассказали о "возмущении" местных жителей "проводимым несанкционированным стихийным митингом на площади Победы, где это место почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне в борьбе против фашизма".