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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Си Цзиньпин прибыл в эпицентр распространения коронавируса город Ухань

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в эпицентр распространения коронавируса административный центр центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, сообщают государственные китайские СМИ.

Целью поездки, как следует из сообщений, является "проверка работы по преодолению эпидемии в Хубэе и в Ухане в частности".

Лидер Китая намерен встретиться с "широким кругом медиков, работающих на передовой линии борьбы с инфекцией, военнослужащими китайской армии, работниками сферы общественной безопасности, кадровыми работниками низового звена, добровольцами и больными, населением".

Как сообщил во вторник Госкомздрав КНР, в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 19 новых заболевших. Все смертельные случаи пришлись на Ухань.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 3,024 тыс. человек, (в Ухане - 2,404 тыс.), заболели 67,760 тыс. (в Ухане - 49,965 тыс.). По состоянию на утро понедельника, более 47 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Китай Си Цзиньпин

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