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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Грузии продлили учебные каникулы, отложили призыв в армию и отменили футбольные матчи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Грузии в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 каникулы во всех учебных заведениях продлены до 1 апреля. Такое решение принято в среду на заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, совет также принял решение перенести весенний призыв на обязательную военную службу на месяц - до 13 апреля.

Объявленные ранее в связи с коронавирусом длительные каникулы в школах и вузах должны были завершиться 16 марта. Кроме того, в Грузии прекращена работа всех детских садов, включая частные.

Федерация футбола Грузии сообщила о принятом в связи с коронавирусом решении приостановить до 1 апреля все чемпионаты и футбольные матчи в стране.

На сегодняшний день, согласно данным грузинского Минздрава, в Грузии лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом, в карантине находятся 298 человек, под стационарным наблюдением - 46, свыше 1 тысячи граждан получили рекомендацию находиться в самоизоляции.

Грузия

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