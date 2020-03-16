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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

Президент Израиля поручил лидеру оппозиции сформировать правительство

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства оппозиционеру, лидеру партии "Кахоль-Лаван", Бени Ганцу, хотя его партия не победил на последних выборах в Кнессет. Церемония передачи мандата транслировалась на странице Ривлина в Twitter.

Избранные депутаты принимают присягу по особой процедуре, группами по три человека, в связи с рекомендациями Минздрава Израиля не собираться более чем по десять человек в одном помещении.

"Кахоль-Лаван" получила меньше мандатов в Кнессете (33), чем правящая "Ликуд" (36 мест), равно как и в целом левые партии совместно со списком арабских партий получили меньше мандатов, чем правые. У правых в Кнессете 23-го созыва 58 мест, у левых и арабских партий - 55 мест.

Решающую роль в сложившейся ситуации играют семь мест, полученные правой партией "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. В ходе консультаций с Ривлином Либерман отдал свой голос именно за Ганца, таким образом, тот получил поддержку большего числа депутатов, чем Нетаньяху. Однако это не означает, что в дальнейшем Либерман согласится войти в коалицию с "Кахоль-Лаваном".

На то, чтобы сформировать правительство, кандидату дается 28 дней. Ему могут выделить дополнительные 14 дней, если не получится это сделать за первый отпущенный срок. Соответственно, в общей сложности кандидат может рассчитывать на 42 дня.

После того, как Ганц проведет переговоры с депутатами, ему нужно вынести на голосование состав правительства и заручиться поддержкой не менее 61 депутата. Если у него это не получится, то право сформировать правительство с высокой долей вероятности перейдет к Нетаньяху.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман уже заявил, что члены его партии не присоединятся к правительству, в составе которого будут представители ультраортодоксальных партий. Именно с ними, как правило, формирует коалицию партия "Ликуд". Либерман в то же время отказался присоединиться к правительству, где будут арабские представители из общего списка арабских партий.

Ранее и Ганц, и Нетаньяху пытались сформировать правительство, но не смогли. В Израиле трижды прошли внеочередные выборы.

Израиль Кнессет Биньямин Нетаньяху Реувен Ривлин Бени Гнац Кахоль-Лаван

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