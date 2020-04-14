Спикеру израильского Кнессета дали еще 48 часов на формирование правительства

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин продлил еще на 48 часов мандат спикера Кнессета и председателя партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, чей мандат на формирование правительства Израиля истек в полночь понедельника, сообщает The Times of Israel.

Президент согласился продлить мандат Ганца до полуночи среды после того, как к запросу присоединился премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В совместном заявлении Нетаньяху и Ганц сообщили, что ими был достигнут "значительный прогресс в переговорах по формированию чрезвычайного правительства единства". Однако никаких подробностей о том, какие компромиссы могли быть достигнуты, в настоящее время нет.

Отмечается, что стороны снова встретятся утром во вторник.

Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" в понедельник обратился с призывом к премьеру страны и главе партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху немедленно приступить к формированию правительства национального единства.

Отмечалось, что если стороны до полуночи понедельника не заключат соглашение по поводу нового правительства, то задача сформировать его перейдет к Кнессету, у которого будет 21 день на подбор кандидатуры нового премьера. Если кнессет не справится с этой задачей, то Израилю, вероятно, придется проводить четвертые выборы за период чуть более года.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху.

Однако накануне президент Израиля не стал продлевать мандат Ганца на формирование правительства.