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Спикеру израильского Кнессета дали еще 48 часов на формирование правительства

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин продлил еще на 48 часов мандат спикера Кнессета и председателя партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, чей мандат на формирование правительства Израиля истек в полночь понедельника, сообщает The Times of Israel.

Президент согласился продлить мандат Ганца до полуночи среды после того, как к запросу присоединился премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В совместном заявлении Нетаньяху и Ганц сообщили, что ими был достигнут "значительный прогресс в переговорах по формированию чрезвычайного правительства единства". Однако никаких подробностей о том, какие компромиссы могли быть достигнуты, в настоящее время нет.

Отмечается, что стороны снова встретятся утром во вторник.

Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" в понедельник обратился с призывом к премьеру страны и главе партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху немедленно приступить к формированию правительства национального единства.

Отмечалось, что если стороны до полуночи понедельника не заключат соглашение по поводу нового правительства, то задача сформировать его перейдет к Кнессету, у которого будет 21 день на подбор кандидатуры нового премьера. Если кнессет не справится с этой задачей, то Израилю, вероятно, придется проводить четвертые выборы за период чуть более года.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху.

Однако накануне президент Израиля не стал продлевать мандат Ганца на формирование правительства.

Израиль Кнессет Бени Ганц Биньямин Нетаньяху Реувен Ривлин

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