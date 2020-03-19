Лондонское метро закроет до сорока станций из-за коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Лондонский метрополитен с утра 19 марта начнет вводить ограничения и закроет до сорока станций, чтобы снизить распространяемость коронавируса, сообщил оператор подземки Transport for London (TfL). Ночные поезда отменяются, дополнительные автобусные маршруты будут сокращены.

Сейчас, на утро четверга, закрылись девять станций. В дальнейшем TfL рекомендует проверять актуальную информацию об ограничениях на сайте компании.

С пятницы будет полностью закрыта линия Waterloo and City, которая соединяет вокзал Ватерлоо с деловым центром Сити. С понедельника TfL будет постепенно разгружать другие линии и закроет в том числе London Overground, TfL Rail, DLR и Tram network на юге Лондона.

18 марта премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в Лондоне коронавирус распространяется быстрее, чем на других территориях Великобритании. По данным правительства, в столице 953 подтвержденных случаев заражения, 34 заболевших умерли. По всему королевству зафиксировано 2626 случаев заражения и 104 летальных исхода.

Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан использовать общественный транспорт только при крайней необходимости. Источники Sky News в правительстве рассказали, что рассматривается возможность закрыть к выходным большую часть магазинов в городе, кроме аптек и супермаркетов. Чиновники ранее призвали британцев воздержаться от поездок и избегать театров и учреждений общепита. С пятницы на всей территории страны закрываются школы, очно учиться смогут только дети работников, чье присутствие на работе необходимо.