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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Банк Англии понизил базовую ставку до 0,1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии понизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,1% и пообещал увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов. Об этом сообщил комитет ЦБ по денежно-кредитной политике.

Экономический кризис

Распространение коронавируса COVID-19 и меры по его сдерживанию приведут к экономическому шоку, который будет острым и масштабным, но должен быть временным, обяснил регулятор. Свою роль ЦБ видит в оказании помощи британским компаниям и домохозяйствам в этой сложной экономической ситуации.

11 марта Банк Англии уже понизил ставку с 0,75% до 0,25%, до исторического минимума. 19 марта, изучив ситуацию, регулятор пришел к выводу, что нужны дополнительные меры по поддержке финансовой системы.

"В последние дни, наряду с рядом других рынков облигаций развитых стран, условия на рынке гособлигаций Великобритании ухудшились, поскольку инвесторы искали более краткосрочные инструменты, которые являются более близкими альтернативами высоколиквидным активам ЦБ", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский Минфин объявил о мерах бюджетного стимулирования, которые были оценены в 30 млрд фунтов стерлингов.

Очередное заседание Банка Англии запланировано на 25 марта.

Банк Англии Великобритания

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