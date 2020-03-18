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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Джонсон объявил о закрытии школ по всей Великобритании с пятницы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 закроют школы, сообщил в среду премьер-министр Борис Джонсон.

"В свете последних событий мы думаем, что должны усилить меры по ограничению роста (случаев заражения - ИФ) путем закрытия школ", - заявил Джонсон на правительственной конференции, посвященной коронавирусу COVID-19.

"Таким образом, я могу объявить сегодня, что после того, как в пятницу закроются школы, они будут оставаться закрытыми для подавляющего большинства до дальнейших распоряжений", - добавил премьер.

Ранее в среду о закрытии школ с пятницы объявили власти Уэльса и Шотландии.

Власти Республики Ирландия также закрыли все школы и колледжи в качестве меры по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на среду, в Великобритании зафиксировали 2626 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов - 104.

Великобритания COVID-19

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