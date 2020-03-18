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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Фестиваль в Гластонбери перенесли на 2021 год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании из-за коронавируса отменили крупнейший музыкальный фестиваль в Гластонбери, который должен был пройти 24-28 июня. Организаторы сообщили, что купленные билеты будут действительны в следующем году.

Билеты в Гластонбери купили около 135 000 человек.

В 2020 году фестиваль должен был стать юбилейным, 50-м. На нем должны были выступить Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Организаторы выразили надежду, что к концу июня ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Однако они не могут себе позволить, чтобы около тысячи человек в течение трех месяцев перед фестивалем продолжали работать на поле, монтируя различные конструкции.

На середину дня 18 марта в Великобритании было подтверждено 1950 случаев заражения коронавирусом. 71 человек умер.

Великобритания Гластонбери Пол Маккартни Тейлор Свифт

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