Фестиваль в Гластонбери перенесли на 2021 год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании из-за коронавируса отменили крупнейший музыкальный фестиваль в Гластонбери, который должен был пройти 24-28 июня. Организаторы сообщили, что купленные билеты будут действительны в следующем году.

Билеты в Гластонбери купили около 135 000 человек.

В 2020 году фестиваль должен был стать юбилейным, 50-м. На нем должны были выступить Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Организаторы выразили надежду, что к концу июня ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Однако они не могут себе позволить, чтобы около тысячи человек в течение трех месяцев перед фестивалем продолжали работать на поле, монтируя различные конструкции.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB — Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020

На середину дня 18 марта в Великобритании было подтверждено 1950 случаев заражения коронавирусом. 71 человек умер.