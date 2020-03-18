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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире телеканала "Россия-1" она сообщила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж".

В понедельник, 16 марта, власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

После этого "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" сообщали, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

Тогда источник сообщал, что что правительство Черногории требует доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы в обмен на разрешение вывезти оттуда россиян.

Черногория

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