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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Джонсон призвал британцев не ходить в пабы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал жителей королевства прекратить контакты, без которых можно обойтись, исключить путешествия и походы в паб, чтобы избежать распространения коронавируса (COVID-19).

"Настало время прекратить маловажные контакты с окружающими, это особенно важно для тех, кому старше 70, для беременных женщин и людей с заболеваниями", - заявил Джонсон, выступая в Вестминстере.

Кроме того, Джонсон подчеркнул необходимость прекратить поездки и рекомендовал британцам работать из дома, избегать пабов, клубов и театров.

Он добавил, что те, кто находится в контакте с потенциальными зараженными и те, у кого есть кашель или температура, должны находиться дома в течение двух недель.

Джонсон добавил, что людей с серьезными проблемами со здоровьем и наиболее подверженных заражению нужно "оградить" от социальных контактов сроком на 12 недель. Эта мера должна быть применена до ближайших выходных.

По состоянию на 16 марта, в Великобритании выявлено 1543 зараженных коронавирусом, 36 из них скончались.

Согласно официальным данным, всего в мире зафиксировано 179257 инфицированных, из них 7067 - случаи летального исхода. При этом, более 78,2 тыс. заболевших вылечились, около 93,9 тыс. находятся на лечения.

Великобритания Борис Джонсон

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