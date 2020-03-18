Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения между Белоруссией и Крымом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал не ставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму, отметив, что с пониманием относится к стремлению белорусского коллеги выстраивать отношения с Украиной.

"Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение, он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности либо в отсутствии таковой для перевозчиков", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма, один из участников которой - крымский белорус - пожаловался президенту на то, что Белоруссия не реагирует на призыв возобновить авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом.

Как отметил Путин, "несмотря на то, что мы строим Союзное государство, Белоруссия - независимая, суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной".

"Поэтому не ставьте его в трудное положение, хотя я понимаю, что для вас, белорусов по национальности, техническая возможность связи со своей исторической родиной - это важно. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены. Мы со своей стороны делаем и будем делать все, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений, имели свободу передвижения по России, имели возможность путешествовать дальше. Думаю, что это все встанет на свои места", - заявил президент РФ.