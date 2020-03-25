Казахстан на три месяца приостановит закупки бензина и авиакеросина у России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана предложило на три месяца запретить ввоз в страну железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива из России из-за снижения объемов потребления. Об этом говорится в проекте приказа Минэнерго республики, опубликованного 24 марта.

Публичное обсуждение предложения продлится до 7 апреля.

Запрет закупок должен исключить затоваривание внутреннего рынка нефтепродуктами, объяснили в пресс-службе Минэнерго. Избыток нефтепродуктов может привести "к снижению мощностей переработки казахстанских НПЗ и сокращению рабочих мест на заводах".

"В условиях карантина потребление нефтепродуктов существенно снизилось, и страна сможет сама обеспечить себя топливом. Так же, эта мера никак не повлияет на цену нефтепродуктов", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что потребление снизилось во всех отраслях экономики и на нефтебазах образовались большие запасы топлива.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. С 19 марта самые крупные города республики Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.