Из космического центра во Французской Гвиане украли 40 000 защитных масок

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Во Французской Гвиане из космического центра Куру украли 40 000 медицинских масок, хранившихся там для нужд сотрудников, сообщило издание Guyaweb.

Информацию о краже подтвердили в прокуратуре Кайенны, административного центра Французской Гвианы.

Ранее о краже "большого количества защитных масок" сообщил руководитель Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль.

"Эти маски были выделены Региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования в различных медицинских учреждениях Гвианы по мере необходимости", - сказал он, добавив, что "крайне шокирован поведением похитителей".

Преступление расследует полиция Куру.

По данным французских СМИ, во Французской Гвиане коронавирусом заразились 27 человек. Во Франции всего подтверждено 22 304 случая заражения, умерли 1100 человек.