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Россиянам разрешили задержаться в Таиланде на фоне ограничений по коронавирусу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россиянам, которые временно находятся в Таиланде и не могут его покинуть из-за ситуации с коронавирусом, разрешат продлить свое пребывание в стране, сообщает посольство РФ в стране.

"Российским гражданам, вынужденным остаться в Таиланде по объективным причинам, прежде всего, связанным с отменой авиарейсов, необходимо предоставить в посольство свои данные. Продление разрешения на пребывание будет носить однократный характер и не превысит 30 суток", - говорится в сообщении посольства.

После рассмотрения полного комплекта документов посольство по указанному в заявлении адресу электронной почты направит письмо, которое можно будет предъявить в местном отделении иммиграционной полиции вместе с другими документами. Копия письма также будет направлена в иммиграционное бюро полиции Таиланда, говорится в сообщении.

"Просим заинтересованных российских граждан готовить соответствующие документы", - заключили в дипмиссии.

Таиланд

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