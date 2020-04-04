Таиланд приостановил прием международных пассажирских рейсов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Таиланд приостановил прием международных пассажирских рейсов в целях борьбы с коронавирусом, сообщает в субботу газета Bangkok Post.

Запрет уже вступил в силу в субботу, он будет действовать до конца дня 6 апреля. Эта мера вводится властями, чтобы выиграть время в борьбе с распространением вируса, а также противодействовать его "ввозу из-за границы".

Он действует только в отношении международных пассажирских рейсов. Самолеты с гуманитарной помощью, а также военные и медицинские, Таиланд принимать будет.

В Таиланде выявили почти две тысячи случаев заражения, 19 человек скончались. С 3 апреля в стране ввели комендантский час, который будет действовать с 22:00 до 04:00.

Ранее власти популярного среди туристов острова Пхукет распорядились закрыть с 4 апреля все отели на острове. Те гостиницы, где на данный момент проживают туристы, остаются открытыми, но принимать новых постояльцев не могут. Отели должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Пхукет также с понедельника закрылся для въезда с суши и моря на ближайший месяц, с 10 апреля вступит в силу запрет на авиасообщение с островом.