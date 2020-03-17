В Бразилии умер первый пациент с коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый человек скончался от последствий заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Бразилии, сообщает во вторник бразильский медиахолдинг "Глобу" со ссылкой на власти штата Сан-Паулу.

По его данным, речь идет о 62-летнем мужчине, который проживал в городе Сан-Паулу. При этом местные власти отметили, что скончавшийся страдал от сопутствующих заболеваний, в частности предстательной железы, диабета и повышенного давления.

Никаких других деталей власти штата не сообщают.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна не будет закрывать границы, поскольку этого ему не позволяет сделать бразильское законодательство. В то же время, в стране стараются закрыть для посещения места массового скопления людей.

Так, в Рио-де-Жанейро для туристов закрыли доступ к статуе Христа Искупителя.

Посетителей просят уйти с пляжей Рио-де-Жанейро, в том числе со знаменитого Копакабана.

Согласно официальным данным на 17 марта, всего в Бразилии выявлено 301 заражение коронавирусом, зафиксирован один летальный исход, двое излечились. На данный момент 298 человек находятся на стадии лечения, тяжелое состояние отмечается у 18 пациентов.