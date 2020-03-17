Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В Бразилии умер первый пациент с коронавирусом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый человек скончался от последствий заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Бразилии, сообщает во вторник бразильский медиахолдинг "Глобу" со ссылкой на власти штата Сан-Паулу.

По его данным, речь идет о 62-летнем мужчине, который проживал в городе Сан-Паулу. При этом местные власти отметили, что скончавшийся страдал от сопутствующих заболеваний, в частности предстательной железы, диабета и повышенного давления.

Никаких других деталей власти штата не сообщают.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна не будет закрывать границы, поскольку этого ему не позволяет сделать бразильское законодательство. В то же время, в стране стараются закрыть для посещения места массового скопления людей.

Так, в Рио-де-Жанейро для туристов закрыли доступ к статуе Христа Искупителя.

Посетителей просят уйти с пляжей Рио-де-Жанейро, в том числе со знаменитого Копакабана.

Согласно официальным данным на 17 марта, всего в Бразилии выявлено 301 заражение коронавирусом, зафиксирован один летальный исход, двое излечились. На данный момент 298 человек находятся на стадии лечения, тяжелое состояние отмечается у 18 пациентов.

Бразилия

Новости

Испания последней из стран НАТО одобрила вступление Северной Македонии в альянс

Испания последней из стран НАТО одобрила вступление Северной Македонии в альянс

Больше тысячи пассажиров "Победы" застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров "Победы" застряли в Черногории
Эпидемия коронавируса

В Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса

В Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса

В Киеве поймали грабителей, укравших 100 тыс. медицинских масок

Brent подешевела до $29,94 за баррель

Метро в Киеве закроется на 2,5 недели

Метро в Киеве закроется на 2,5 недели

В Польше 15 министров отправят на карантин по коронавирусу

Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

Французам разрешили выходить на улицу только с объяснительными записками

ВОЗ сочла достаточными принятые Белоруссией меры против коронавируса

ВОЗ сочла достаточными принятые Белоруссией меры против коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');