Глава Минздрава Бразилии посоветовал чиновникам на местах договариваться о карантине с мафией

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта рекомендовал чиновникам на местах договариваться с наркобаронами и главарями банд о мерах по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Министр призвал быть реалистами и не забывать, кто контролирует бедные районы.

"Мы должны понимать, что на этих территориях государства часто нет, а всем зправляют наркоторговцы, - сказал Мандетта. - Они тоже люди и им нужна помощь".

В конце марта в соцсетях появилась видеозапись, на которой в фавелах между домов ездил автомобиль, и оттуда через громкоговоритель звучали требования к жителям не выходить из дома и угрозы наказать нарушителей, писала Guardian.

Бразильские СМИ объяснили, что это местные банды наркоторговцев решили попытаться навести порядок на подконтрольных им территориях, после того, как был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом обитателя фавел. В разных районах бандиты начали вводить комендантский час, запрещать собиратся более чем по двое или раздавать мыло и оставлять таблички с призывами мыть руки.

На прошлой неделе у министра Мандетты возник конфликт с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который последовательно отказывается признать коронавирус серьезной угрозой и выступает против карантинных ограничений для его сдерживания. Болсонару раскритиковал требование соблюдать социальную дистанцию. Министр возразил ему публично, Болсонару предложил вспомнить, кто тут президент.

В правительстве страны наметился раскол, поскольку некоторые чиновники поддержали Мандетту. 7 апреля министр заявил, что остается на своем посту и что "доктор не бросает своих больных".