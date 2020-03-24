Испания не сможет передать Грузии тела умерших от COVID-19 грузинских граждан

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Испания отказалась передать Грузии тела трех грузинских граждан, умерших в результате заражения коронавирусом COVID-19, заявил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

"Согласно протоколу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если человек скончался от этого вируса, очень сложно транспортировать его тело из той страны, где он погиб. Тем более, если это европейская страна", - пояснил Хвтисиашвили.

По его словам, грузинская сторона несколько дней вела очень сложные переговоры, но получила от Испании категорический отказ сделать исключение для Грузии.

"По сегодняшнему протоколу есть два выхода. Один - это кремация, что для нас очень тяжело. Есть другая возможность, там (в Испании) на месте выделена соответствующая территория, где возможно захоронение этих людей", - сказал он, отметив, что испанское правительство обещает учесть религиозные обычаи и позволит похоронить человека так, как того пожелают родственники умершего.

По данным МИД Грузии, в Испании за последние дни скончались трое заразившихся коронавирусом граждан Грузии - один мужчина и две женщины. Одна из них - молодая мать пятерых детей - лечилась в Испании от онкологического заболевания, отмечают СМИ.