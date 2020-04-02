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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Трамп вновь заявил о необходимости скорее вернуться к нормальной жизни

США с более 200 тыс. случаев COVID-19 занимают первое место в мире по числу заболевших

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Условия тотальной изоляции в Соединенных Штатах из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту числа суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков, поэтому необходимо как можно скорее вернуть страну к нормальной жизни, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Пандемия коронавируса

"Домашнее насилие увеличивается. И употребление наркотиков тоже, потому что в этом случае (в условиях изоляции - ИФ) они (люди - ИФ) теряют работу", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

Он подчеркнул, что в США "сделали правильный выбор", введя строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - заявил Трамп.

По этим же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещения внутри страны.

"Я смотрю на очаги (распространения вируса - ИФ), на рейсы, которые туда отправляются. Некоторые из этих полетов мне не нравились с самого начала, но запрет на все полеты - это очень, очень сложное решение", - заявил Трамп, добавив, что это касается и железнодорожного сообщения.

Он считает решения о запрете перемещения очень непростыми из-за последствий, к которым они могут привести.

"Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам нужно снова начинать двигаться, работать... Прекращение всего движения внутри страны и его возобновление является слишком трудной задачей", - резюмировал Трамп.

Ранее президент США уже делал подобные заявления. Он, в частности, заявлял, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", и экономические проблемы из-за жестких ограничений приведут к большему числу смертей, чем коронавирус.

По подсчетам американского университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 205 тысяч случаев заболевания COVID-19, свыше 4,5 тысячи человек скончались.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
США Дональд Трамп

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