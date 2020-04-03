Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Все гостиницы на тайском острове Пхукет закрываются из-за COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пхукета распорядился закрыть с 4 апреля все отели на острове, сообщает Phuket News.

При этом те гостиницы, где на данный момент проживают туристы, остаются открытыми, но принимать новых постояльцев не могут.

Отели должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Согласно указу, нарушение влечет за собой наказание в виде тюремного срока до одного года либо штраф в 100 тыс. бат, либо и то, и другое.

Между тем, генеральный директор Международного аэропорта Пхукета Чжуанчу Тхани призвал всех иностранцев, желающих покинуть остров до закрытия аэропорта 10 апреля, срочно связаться со своими посольствами и организовать поездки.

Аэропорт Пхукета останется закрытым, по крайней мере, до 30 апреля, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Тхани подтвердил, что экстренные рейсы для доставки туристов домой могут быть организованы правительством позже.

"Единственными другими рейсами, разрешенными в аэропорту во время закрытия, будут разрешенные полеты для правительственных и военных чиновников, а также полеты для перевозки пациентов скорой медицинской помощи", - добавил он.

По последним данным, в Таиланде зарегистрировано 1 тыс. 875 случаев заражения COVID-19, число скончавшихся достигло 15 человек. Из них на Пхукете зарегистрировано 87 случаев заболевания COVID-19.

Пхукет - одно из самых популярных мест отдыха в Таиланде среди россиян.

Таиланд Пхукет

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 3 апреля

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

Сенатор США потребовала увольнения гендиректора ВОЗ за то, что он "покрывает" Китай

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');