Все гостиницы на тайском острове Пхукет закрываются из-за COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пхукета распорядился закрыть с 4 апреля все отели на острове, сообщает Phuket News.

При этом те гостиницы, где на данный момент проживают туристы, остаются открытыми, но принимать новых постояльцев не могут.

Отели должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Согласно указу, нарушение влечет за собой наказание в виде тюремного срока до одного года либо штраф в 100 тыс. бат, либо и то, и другое.

Между тем, генеральный директор Международного аэропорта Пхукета Чжуанчу Тхани призвал всех иностранцев, желающих покинуть остров до закрытия аэропорта 10 апреля, срочно связаться со своими посольствами и организовать поездки.

Аэропорт Пхукета останется закрытым, по крайней мере, до 30 апреля, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Тхани подтвердил, что экстренные рейсы для доставки туристов домой могут быть организованы правительством позже.

"Единственными другими рейсами, разрешенными в аэропорту во время закрытия, будут разрешенные полеты для правительственных и военных чиновников, а также полеты для перевозки пациентов скорой медицинской помощи", - добавил он.

По последним данным, в Таиланде зарегистрировано 1 тыс. 875 случаев заражения COVID-19, число скончавшихся достигло 15 человек. Из них на Пхукете зарегистрировано 87 случаев заболевания COVID-19.

Пхукет - одно из самых популярных мест отдыха в Таиланде среди россиян.