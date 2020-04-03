На Украине число зараженных коронавирусом достигло 942

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На Украине за сутки число заразившихся коронавирусоом выросло на 138 и достигло 942, 23 заразившихся умерли, сообщил Минздрав. Выздоровели 19 заболевших.

В Киеве зафиксировано 180 случаев заражения, в Киевской области - 70, в Черновицкой области - 171, в Тернопольской области - 114, Ивано-Франковской - 81, Винницкой - 61, Черкасской - 55.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4,404 тыс. сообщения о подозрении COVID-19", - рассказали в Минздраве.