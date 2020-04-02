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897 случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано на Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На Украине выявлено 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID - 19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в четверг вечером.

В Минздраве отметили, что всего на Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. У 19 человек, ранее инфицированных коронавирусом COVID - 19, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Украина

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