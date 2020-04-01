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На Украине выявлено почти 800 случаев заражения коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер среды, на Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья Украины в фейсбуке.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - говорится в сообщении.

20 человек умерли от COVID-19, 13 пациентов выздоровели.

Украина

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