На Украине выявлено почти 800 случаев заражения коронавирусом
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер среды, на Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья Украины в фейсбуке.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - говорится в сообщении.
20 человек умерли от COVID-19, 13 пациентов выздоровели.