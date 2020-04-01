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На Украине мужчину оштрафовали на $600 за поход в магазин без маски

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В украинском городе Сумы мужчина, который находился в помещении продуктового магазина "АТБ" без медицинской маски, заплатит 17 тыс. гривен штрафа за нарушение правил карантина. Это около $600 по текущему курсу.

Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, мужчина нарушил решение горсовета, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Украина

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