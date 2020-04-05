Белоруссия приобрела у России 30 тысяч тестов на коронавирус

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российская компания выиграла тендер на поставку в Белоруссию 30 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По его словам, Белоруссия рассчитывает получить тесты до 17 апреля в соответствии с договоренностью белорусского минздрава с российским производителем.

Белорусский вице-премьер не уточнил, с каким именно производителем был заключен контракт, а также его сумму.

Также Петришенко заявил, что в Белоруссии выпускается 700 тест-систем ежедневно, и их производство планируется наращивать. В то же время он заверил, что страна в полной мере обеспечена тестами на коронавирус.

"Что касается информации о том, что белорусская сторона обращалась, таких обращений не было в адрес российской стороны. Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами, - в плане поставки 10 тыс. тестов к нам в республику", - уточнил Петришенко.

По его словам, эти тесты будут в первую очередь использоваться для тестирования международных водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии, транзитных граждан Российской Федерации, которые будут добираться до России через Белоруссию.

По состоянию на субботу белорусские власти сообщали о 435 выявленных случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, пять человек скончались.