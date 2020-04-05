Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 04.04В России 4 731+582В мире 1 095 917+82 760

Белоруссия приобрела у России 30 тысяч тестов на коронавирус

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российская компания выиграла тендер на поставку в Белоруссию 30 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

В миреЛукашенко предупредил о риске передела мира с помощью "коронапсихоза"Читать подробнее

По его словам, Белоруссия рассчитывает получить тесты до 17 апреля в соответствии с договоренностью белорусского минздрава с российским производителем.

Белорусский вице-премьер не уточнил, с каким именно производителем был заключен контракт, а также его сумму.

Также Петришенко заявил, что в Белоруссии выпускается 700 тест-систем ежедневно, и их производство планируется наращивать. В то же время он заверил, что страна в полной мере обеспечена тестами на коронавирус.

"Что касается информации о том, что белорусская сторона обращалась, таких обращений не было в адрес российской стороны. Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами, - в плане поставки 10 тыс. тестов к нам в республику", - уточнил Петришенко.

По его словам, эти тесты будут в первую очередь использоваться для тестирования международных водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии, транзитных граждан Российской Федерации, которые будут добираться до России через Белоруссию.

По состоянию на субботу белорусские власти сообщали о 435 выявленных случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране, пять человек скончались.

Белоруссия Игорь Петришенко

Новости по теме

Новости

В США подтверждено более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

Саудовская Аравия отвергла обвинения России в атаках на сланцевую нефть

Мужчина зарезал двоих прохожих на юго-востоке Франции

Мужчина зарезал двоих прохожих на юго-востоке Франции

Число жертв коронавируса в мире превысило 58 тысяч

Что случилось этой ночью: суббота, 4 апреля

День траура по жертвам коронавируса начался в Китае

День траура по жертвам коронавируса начался в Китае

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Испания заинтересовалась контактами российских производителей медоборудования

Испания заинтересовалась контактами российских производителей медоборудования

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Как минимум 250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');