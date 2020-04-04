Россия отправила в Белоруссию 10 тыс. диагностических тестов для выявления коронавируса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия отправила Белоруссии материалы для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем, точнее, диагностического материала, который обеспечит проведение почти 10 тысяч исследований", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, груз уже отправлен из Москвы и завтра днём будет доставлен в Белоруссию.