Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Россия отправила в Белоруссию 10 тыс. диагностических тестов для выявления коронавируса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия отправила Белоруссии материалы для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем, точнее, диагностического материала, который обеспечит проведение почти 10 тысяч исследований", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, груз уже отправлен из Москвы и завтра днём будет доставлен в Белоруссию.

Белоруссия Россия коронавирус COVOD-19

Новости по теме

Новости

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Испания заинтересовалась контактами российских производителей медоборудования

Испания заинтересовалась контактами российских производителей медоборудования

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Как минимум 250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

Экономический кризис

Число рабочих мест в США в марте упало впервые с 2010 года

В Праге сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу

В Праге сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу
Пандемия коронавируса

Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию

Белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими НК по цене $4 за баррель

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona

В Перу из-за COVID-19 мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');