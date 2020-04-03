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В Берлине установили штрафы за несоблюдение на улице дистанции в 1,5 метра

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сенат Берлина установил суммы штрафов за нарушение карантинных ограничений, в том числе за несоблюдение дистанции в полтора метра от окружающих. Ограничительные меры в городе продлены до 19 апреля, утвержденные документы опубликованы на сайте собрания.

Пандемия коронавируса

Штраф за несоблюдение дистанции на улице и в общественных местах может составить от 25 до 500 евро. Спорт и пробежки разрешены, но выходить можно максимум вдвоем либо членам одной семьи.

За несоблюдение обязательного домашнего карантина установлены штрафы от 250 до 2500 евро.

За нахождение на улице без уважительной причины штраф может составить до 100 евро.

В Германии закрыты все общественные места кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице больше двух за исключением семей, в которых больше двух человек. В стране подтверждено 85 063 случая заражения коронавирусом, 1111 заболевший умер.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.
Берлин Сенат Германия

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