Источник узнал об отсутствии планов вводить карантин на МКС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На Международной космической станции, куда 9 апреля должен вылететь новый экипаж, вводить карантин не будут, поскольку это невозможно, сказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, готовящиеся к вылету космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди находятся на жесткой обсервации.

"Грузы перед отправкой на МКС всегда проходят обработку, вне зависимости от коронавируса, для исключения занесения любых инфекций", - добавил он. По его словам, это касается и полезной нагрузки, которая будет отправлена на станцию 25 апреля космическим грузовиком "Прогресс МС-14".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к МКС запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур.

Подготовка к старту проходит в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники проходят постоянный контроль, отменены все традиционные экскурсии и встречи, которые проводятся перед вылетом. На космодром закрыт доступ родственникам и близким космонавтов, а также журналистам. 6 апреля сообщалось, что с заболевшими космонавты не контактировали.

17 апреля МКС должны покинуть россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.