Вывозной рейс за россиянами из Хабаровска в Сеул вновь отложен

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спецрейс авиакомпании "Аврора" (дочерняя компания "Аэрофлота"), запланированный на 09:00 по местному времени (02:00 мск) 8 апреля для вывоза граждан РФ из Южной Кореи в Хабаровск, вновь отложен, сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

"Самолет не вылетел (из Хабаровска - ИФ), разрешение новое Росавиация не выписала. Рейс перенесен на вторую половину дня", - сказала Томченко журналистам.

Из Южной Кореи в РФ запланировано два вывозных рейса для более 170 россиян. Авиакомпания ожидает разрешения Росавиации на выполнение полетов.

По прибытию все туристы будут помещены в обсерваторы Хабаровска на 14 дней и смогут отправиться к себе домой, если в течение двухнедельного карантина у них не появятся симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

РФ из-за пандемии вируса ранее полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан.

С 31 марта Россия решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих объяснил это решение необходимостью более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров.

В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.

При этом о своем желании вернуться в Россию сообщили около 25 тысяч граждан РФ, находящихся сейчас за границей.