Рейс "Аэрофлота" доставил граждан США из Москвы в Нью-Йорк

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777-300 "Аэрофлота" с американскими гражданами приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке, сообщает сайт аэропорта.

Рейс SU102 Москва-Нью-Йорк вылетел из терминала F аэропорта "Шереметьево" в 19:30 мск с большим опозданием. Самолет имеет 324 кресла в эконом-классе, 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, самолет вывез из России порядка 400 граждан США.

Изначально рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк Москва были запланированы на 3 апреля, но были отменены. Тогда правительство России приостановило вывоз россиян, застрявших за границей из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирсуса. Затем чиновники решили возобновить процесс. На выездные рейсы могут претендовать россияне, которые зарегистрировались на портале Госуслуг и предоставили необходимые данные.

Между тем, российские граждане ожидают вылета из Нью-Йорка 7 апреля в 23:00 по местному времени (8 апреля, 06:00 мск) рейсом SU103.

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.

По данным российского посла в США Анатолия Антонова, вернуться домой из США хотят более 2 тысяч россиян. При этом, по его словам, заявок от россиян на вылет из США по состоянию на утро вторника не хватало даже на один самолет.