Основатель Twitter пожертвует на борьбу с коронавирусом больше четверти состояния

После победы над пандемией Джек Дорси намерен использовать эти средства на женское образование

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Создатель и руководитель платформы микроблогов Twitter и платежного приложения Square Джек Дорси пообещал пожертвовать почти $1 млрд на борьбу с коронавирусом. Он написал в микроблоге, что это примерно 28% его состояния.

I"m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl"s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

К твиту он прикрепил документ из которого следует, что точная сумма его пожертвования составила $ 997 818 354 акциями Square. Деньги пойдут на создание фонда Start Small.

По его словам, после победы над пандемией фонд займется поддержкой женского образования и оказания девочкам медицинских услуг, а также экспериментов с универсальным базовым доходом. Он объяснил, что считает эти сферы максимально перспективными.

Как именно Дорси собирается тратить деньги в связи с борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии, он не указал. ВВС отмечают, что в США отмечается нехватка аппаратов ИВЛ для больных, средств личной защиты для медиков, а также люди и компании страдают от экономических потерь, вызванных карантинными ограничениями.

Основатель Facebook Марк Цукерберг пожертвовал $30 млн в основном на исследования способов лечения коронавируса. Глава Amazon Джефф Безос пожертвовал $100 млн американским банкам еды в помощь нуждающимся. Гендиректор Apple Тим Кук пообещал, что компания наладит выпуск защитных экранов для лица для медиков, а также обещал помощь итальянскими больницам.